Месси отметился самым красивым голом группового этапа Лиги чемпионов
18:32 - Читати українською
УЕФА подводит итоги группового этапа самого престижного клубного турнира.
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Мяч нападающего ПСЖ Лионеля Месси в ворота Манчестер Сити (2:0) стал лучшим голом группового этапа ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Аргентинец самостоятельно протащил мяч из центра поля, обыгрался в стенку с Мбаппе и выстрелил под перекладину. Следует отметить, что это был первый гол аргентинца в футболке парижского клуба.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с Реалом.
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