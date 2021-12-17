Мяч нападающего ПСЖ Лионеля Месси в ворота Манчестер Сити (2:0) стал лучшим голом группового этапа ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Аргентинец самостоятельно протащил мяч из центра поля, обыгрался в стенку с Мбаппе и выстрелил под перекладину. Следует отметить, что это был первый гол аргентинца в футболке парижского клуба.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с Реалом.

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