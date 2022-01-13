Месси пропустит ближайший матч ПСЖ и не поедет в лагерь сборной Аргентины
20:40 - Читати українською
Лионель Месси получит достаточно времени, чтобы вернуть игровую форму.
Аргентинец пропустит ближайший матч ПСЖ против Бреста (15 января), сообщил журналист Кристиан Мартин.
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Также было принято решение о том, что Месси не поедет в лагерь сборной Аргентины на ближайшие матчи отбора ЧМ. Лео переболел коронавирусом и еще не выходил на поле в 2022 году. Нападающему предоставили дополнительное время, чтобы он полностью восстановился для игры за ПСЖ.
В текущем сезоне Месси провел 16 матчей, в которых оформил 6 голов и 5 ассистов.
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