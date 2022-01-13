Аргентинец пропустит ближайший матч ПСЖ против Бреста (15 января), сообщил журналист Кристиан Мартин.

Бразилия объявила заявку на матчи отбора чемпионата мира – отсутствие Неймара и возвращение 38-летнего Алвеса

Также было принято решение о том, что Месси не поедет в лагерь сборной Аргентины на ближайшие матчи отбора ЧМ. Лео переболел коронавирусом и еще не выходил на поле в 2022 году. Нападающему предоставили дополнительное время, чтобы он полностью восстановился для игры за ПСЖ.

В текущем сезоне Месси провел 16 матчей, в которых оформил 6 голов и 5 ассистов.

Между Реалом и ПСЖ назревает война: Мбаппе и еще два провоцирующих фактора