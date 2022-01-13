Мессі пропустить найближчий матч ПСЖ і не поїде в табір збірної Аргентини
20:40 - Читать на русском
Ліонель Мессі отримає достатньо часу, щоб набрати ігрову форму.
Аргентинець пропустить найближчий матч ПСЖ проти Бреста (15 січня), повідомив журналіст Крістіан Мартін.
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Також було ухвалене рішення, що Мессі не поїде у табір збірної Аргентини на найближчі матчі відбору ЧС. Лео перехворів коронавірусом і ще не виходив на поле у 2022 році. Нападнику надали додатковий час, щоб він повністю відновився для гри за ПСЖ.
Додамо, що у поточному сезоні Мессі провів 16 матчів, в яких оформив 6 голів та 5 асистів.
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