Заявка "селесао" состоит из 26 футболистов, среди которых три голкипера.

Луис Фабиано вынужден завершить карьеру – четыре года борьбы ради возвращения в футбол оказались тщетными

Сборной Бразилии не поможет Неймар, который как раз должен завершать восстановление после травмы голеностопа. Возвращается Дани Алвес – во время прошлого сбора 38-летнего защитника проигнорировали. Ветеран Барселоны имеет все шансы провести свой 120-й поединок в футболке национальной команды (сейчас 119).

В течение этого цикла Бразилия будет играть против Эквадора (27 января, выезд) и Парагвая (2 февраля дома). Команда Тите давно гарантировала себе прямой выход на ЧМ, потому может позволить себе определенные эксперименты.

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