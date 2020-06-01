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Месси упустил возможность уйти из Барселоны бесплатно – все зависело от финала Лиги чемпионов

15:28 85 Читати українською
Месси упустил возможность уйти из Барселоны бесплатно – все зависело от финала Лиги чемпионов
Лионель Месси / Reuters

Лионель Месси должен остаться в Барселоне на сезон 2020/21 или ждать предложения от другого клуба.

Контракт аргентинца с "блаугранас" предусматривал возможность бесплатного разрыва, информирует ESPN со ссылкой на источники в клубе.

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Соответствующий пункт заканчивался 31 мая, то есть вчера. Месси выбрал такую ​​дату не случайно, поскольку нынешний финал Лиги чемпионов в Стамбуле должен был состояться 30 мая и он мог непосредственно повлиять на решение аргентинца. Действующий контракт главной звезды Барселоны рассчитан до конца сезона 2020/21, но каталонский гранд надеется на его продолжение.

Напомним, что чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня. Текущая статистика Лионеля Месси в Примере впечатляет – в активе лидера "блаугранас" 22 матча, в которых он забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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