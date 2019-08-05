Месси прокомментировал травму, полученную на первой тренировке после возвращения из отпуска

Нападающий Барселоны Лионель Месси полон оптимизма после полученного повреждения на тренировке.

"Я хотел начать работу вместе с командой, но, к сожалению, меня постигла неудача на первой же тренировке. Поэтому я буду вне игры некоторое время. Я благодарю всех за поддержку.

Месси получил травму и не поедет с Барселоной в США

Я хотел быть с командой и всеми, кто поедет за нами в США. На этот раз у нас не получилось, но мы скоро встретимся. Обнимаю всех", – написал Месси на своей странице в Instagram.

Напомним, Лионель Месси получил повреждение на первой тренировке Барселоны после отпуска и не сможет поехать с командой в США на предсезонный сбор.

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