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Мессі прокоментував травму, отриману на першому тренуванні після повернення з відпустки

23:23 13 Читать на русском
Мессі прокоментував травму, отриману на першому тренуванні після повернення з відпустки
Ліонель Мессі / Барселона

Нападник Барселони Ліонель Мессі сповнений оптимізму після отриманого пошкодження на тренуванні.

"Я хотів почати роботу разом з командою, але, на жаль, мене спіткала невдача на першому ж тренуванні. Через це я буду поза грою деякий час. Я дякую всім за підтримку.

Мессі отримав травму та не поїде з Барселоною в США

Я хотів бути з командою і всіма, хто поїде за нами в США. Цього разу у нас не вийшло, але ми скоро зустрінемося. Обіймаю всіх", – написав Мессі на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Ліонель Мессі отримав пошкодження на першому тренуванні Барселони після відпустки і не зможе поїхати з командою в США на передсезонний збір.

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Теги
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