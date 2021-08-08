"Все было согласовано с Лапортой и клубом, но в конце концов это оказалось невозможным, вот и все. Было сказано много. Что мне понятно, так это то, что я сделал все возможное. Я уверяю, что со своей стороны я сделал все возможное.

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Реальность такова: после выборов я пошел обедать с Лапортой, и мы поговорили. После этого я был убежден, что я все еще буду играть здесь. Не будет проблем с тем, чтобы продлить контракт. На самом деле мой контракт никогда не был проблемой. Впоследствии произошло то, что произошло. Было много разговоров, но мы уже знали, что все было решено.

Нет, я не чувствую себя обманутым. Мы сделали все, что могли. Больше сделать просто невозможно. Я всегда был настоящим и преданным сторонником этих цветов. Я снизил свою зарплату на 50%, а затем от меня больше ничего не требовали. Неправда, что они просили у меня еще чего-то", – сказал Месси на прощальной пресс-конференции.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее