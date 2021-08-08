"Все було узгоджено з Лапортою і клубом, але, зрештою, це виявилося неможливим, ось і все. Було сказано багато. Що мені зрозуміло, так це те, що я зробив все можливе. Я запевняю, що зі свого боку я зробив все можливе.

Мессі після прощання з Барселоною озвучив свої цілі до кінця кар'єри – виклик для легендарного екс-партнера

Реальність така: після виборів я пішов обідати з Жоаном Лапортою, і ми поговорили. Після цього я був переконаний, що я все ще гратиму тут. Не буде проблем з тим, щоб продовжити контракт. Насправді мій контракт ніколи не був проблемою. Згодом сталося те, що сталося. Було багато розмов, але ми вже знали, що все було вирішено.

Ні, я не почуваюся обманутим. Ми зробили все, що могли. Більше зробити просто не можливо. Я завжди був справжнім і відданим прихильником цих кольорів. Я знизив свою зарплату на 50%, а потім від мене більше нічого не вимагали. Неправда, що вони просили у мене іще чогось", – сказав Мессі на прощальній прес-конференції.

Мессі дав останню прес-конференцію в Барселоні – про контракт, зменшення зарплати, ПСЖ і цілі на майбутнє