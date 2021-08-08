Месси после прощания с Барселоной озвучил свои цели до конца карьеры – вызов для легендарного экс-партнера
Аргентинский форвард Лионель Месси хочет побить рекорд Дани Алвеса по количеству завоеванных трофеев. У бразильца их уже 46.
"В Барселоне все знают меня, они знают, что я – победитель и хочу продолжать конкурировать. Хочу провести последние годы карьеры, борясь за титулы. Я поздравляю Дани Алвеса, который выиграл олимпийскую медаль, и я предупреждаю его, что я иду бороться, чтобы догнать его и превзойти его рекорд.
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Это мой менталитет. Я должен найти свой способ продолжать конкурировать и побеждать. У меня есть цель выиграть еще одну Лигу чемпионов. Полуфинал против Ливерпуля... Полуфинал против Челси с Пепом... У нас было поколение, которое могло достичь большего в Лиге чемпионов. С другой стороны, мне удалось выиграть другие трофеи. Я не жалею об этом.
Давайте посмотрим, сколько я могу выдержать с точки зрения физических кондиций. У меня не было серьезных травм. Я буду играть, пока не пойму что пора остановиться. Я знаю, что это очень сложно", – сказал Месси на прощальной пресс-конференции.
Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее