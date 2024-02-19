Государственные СМИ и политики Китая возмутились, когда суперзвезда Интера Майами 4 февраля пропустил товарищеский матч в Гонконге. Зато 7 февраля Месси смог сыграть полчаса в Токио против Виссел Кобе. Китайцы заподозрили, что чемпион мира симулировал травму, потому что не хотел радовать местную публику. Месси решил записать видеообращение с объяснениями и опубликовать его в китайской соцсети Weibo.

"Я много читал и слушал о том, что произошло после матча в Гонконге. Вот почему я захотел записать это видео, чтобы дать реальное объяснение и избежать чтения ложных новостей.

Кривцов сломался и дал сиять конкуренту, Месси и Суарес не нужны – Интер Майами "отмывал" 0:6 от Аль-Насра

Как всем известно, я всегда хочу играть в каждом матче. Слышал, что на этот раз я не захотел играть из-за политики и многих других вещей, которые не имеют к этому отношения. Если бы это действительно было так, я бы не ездил в Японию или Китай, как это было много раз в моей карьере.

У меня всегда были очень тесные отношения с Китаем. Я сделал так много вещей совместно с Китаем – интервью, товарищеские матчи, различные мероприятия с Барселоной и сборной Аргентины. Как я уже сказал во время пресс-конференции, которую дал: у меня было воспаление мышц, и я не мог играть. Я почувствовал это в первой нашей игре в Саудовской Аравии, попытался сыграть во второй, но стало только хуже.

Месси разгневал китайских болельщиков – товарищеский матч Аргентины в Китае был отменен

Накануне я пытался принять участие в тренировке, чтобы быть рядом с командой, со всеми этими людьми. Я делал все возможное, но действительно не мог играть, потому что чувствовал дискомфорт.

Прошло несколько дней, и я чувствовал себя немного лучше, поэтому вышел на несколько минут в товарищеском матче в Японии, чтобы продолжать совершенствоваться физически и готовиться к тому, что меня ждет дальше. Мне пришлось играть, чтобы восстановить ритм.

Я уже говорил это, но считаю важным повторить это после всех тех слухов. Хочу выразить свою любовь народу Китая, всегда испытывал это чувство. Надеюсь, скоро мы снова увидимся", – сказал Месси.

Lionel Messi's explanation to Chinese people on his absence in the friendly game



pic.twitter.com/wLbM5G6FwG — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) February 19, 2024

Скандал в МЛС: арбитры отказались работать на матчах – такого Месси и другие звезды еще не видели