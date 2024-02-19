Державні ЗМІ і політики Китаю обурилися, коли суперзірка Інтера Маямі 4 лютого пропустив товариський матч у Гонконзі. Натомість 7 лютого Мессі зміг зіграти півгодини у Токіо проти Віссел Кобе. Китайці запідозрили, що чемпіон світу симулював травму, бо не хотів тішити місцеву публіку. Мессі вирішив записати відеозвернення з поясненнями і опублікувати його у китайській соцмережі Weibo.

"Я багато читав і слухав про те, що сталося після матчу в Гонконзі. Ось чому я захотів записати це відео, щоб дати реальне пояснення та уникнути читання неправдивих новин.

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Як усім відомо, я завжди хочу грати в кожному матчі. Чув, що цього разу я не захотів грати через політику та багато інших речей, які не мають до цього стосунку. Якби це справді було так, я б не їздив до Японії чи Китаю, як це було багато разів у моїй кар’єрі.

Я завжди мав дуже тісні стосунки з Китаєм. Я зробив так багато речей спільно з Китаєм – інтерв’ю, товариські матчі, різні заходи з Барселоною та збірною Аргентини. Як я вже сказав під час прес-конференції, яку дав: у мене було запалення м'язів, і я не міг грати. Я відчув це в першій нашій грі у Саудівській Аравії, спробував зіграти в другій, але стало тільки гірше.

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Напередодні я намагався взяти участь у тренуванні, щоб бути поруч з командою, з усіма цими людьми. Я робив усе можливе, але справді не міг грати, тому що відчував дискомфорт.

Минуло кілька днів, і я почувався трохи краще, тому вийшов на кілька хвилин у товариському матчі в Японії, щоб продовжувати вдосконалюватися фізично та готуватися до того, що мене чекає далі. Мені довелося грати, щоб відновити ритм.

Я вже говорив це, але вважаю важливим повторити це після всіх тих чуток. Хочу висловити свою любов народу Китаю, завжди мав це почуття. Сподіваюся, скоро ми знову побачимось", – сказав Мессі.

Lionel Messi's explanation to Chinese people on his absence in the friendly game



pic.twitter.com/wLbM5G6FwG — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) February 19, 2024

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