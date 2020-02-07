Месси принял решение относительно своего будущего в Барселоне, – Sky Sports

Сага с потенциальным уходом Лионеля Месси из Барселоны завершилась.

Лионель Месси не намерен покидать Барселону, по крайней мере, до завершения действующего контракта, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, напряжение в клубе снизилось после разговора 32-летнего аргентинца с президентом "блаугранас" Хосепом Бартомеу. Напомним, у Лионеля состоялся публичный конфликт с техническим секретарем Барсы Эриком Абидалем.

Действующее соглашение звездного нападающего с каталонцами рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне Ла Лиги Месси провел 17 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 8-ю ассистами.

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