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Мессі прийняв рішення щодо свого майбутнього в Барселоні, – Sky Sports

7 лютого 23:01 2889 Читать на русском
Мессі прийняв рішення щодо свого майбутнього в Барселоні, – Sky Sports
Ліонель Мессі / Фото Readfootball

Сага з потенційним відходом Ліонеля Мессі з Барселони добігла кінця.

Ліонель Мессі не має наміру покидати Барселону, принаймні, до завершення чинного контракту, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією джерела, напруга в клубі спала після розмови 32-річного аргентинця з президентом "блаугранас" Хосепом Бартомеу. Нагадаємо, у Ліонеля нещодавно трапився публічний конфлікт з технічним секретарем Барси Еріком Абідалем.

Чинна угода зіркового нападника з каталонцями розрахована до літа 2021 року. В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 17 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 8-ма асистами.

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