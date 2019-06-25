Месси пригласили оставить отпечатки ног в зале славы легендарного стадиона Маракана

Форвард Барселоны и сборной Аргентины возможность увековечить свое имя на легендарной арене.

Ассоциация футбола Аргентины получила запрос от представителей Мараканы относительно приглашения лидера "альбиселесте" Лионеля Месси на легендарный стадион, сообщает Globo.

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Администрация бразильской арены хочет, чтобы звездный форвард оставил отпечатки своих ног в зале славы Мараканы.

Ранее, такой чести удостаивались такие легенды как: Пеле, Гарринча, Роналдинью и другие.

Напомним, Месси сейчас находится в Бразилии, где вместе со сборной Аргентины участвует в Копа Америка. В 1/4 финала команда форварда Барселоны встретится с Перу.

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