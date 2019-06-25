Мессі запросили залишити відбитки ніг в залі слави легендарного стадіону Маракана

Форвард Барселони та збірної Аргентини має можливість увіковічнити своє ім'я на легендарній арені.

Асоціація футболу Аргентини отримала запит від представників Маракани щодо запрошення лідера "альбіселесте" Ліонеля Мессі на легендарний стадіон, повідомляє Globo.

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Адміністрація бразильської арени хоче, щоб зірковий форвард залишив відбитки своїх ніг в залі слави Маракани.

Раніше, такої честі удостоювались такі легенди як: Пеле, Гаррінча, Роналдінью та інші.

Нагадаємо, Мессі зараз перебуває у Бразилії, де разом із збірною Аргентини бере участь у Копа Амеріка. В 1/4 фіналу команда форварда Барселони зустрінеться із Перу.

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