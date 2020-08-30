Месси не прибыл на медобследование Барселоны – уход аргентинца все ближе
Форвард Барселоны Лионель Месси проигнорировал командный тест на коронавирус.
Среди игроков Барселоны, прибывших на общекомандное тестирование на наличие COVID-19, не оказалось Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.
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Футболисты должны были пройти медосмотр с 8 до 12 утра (каждый имел свое определенное время). Месси должен был прибыть в 10:15, однако так и не появился на тренировочной базе клуба. Интересно, что другие игроки, которым новый наставник Рональд Куман заявил о том, что не рассчитывает на них, все равно прошли ПЦР-тестирование, в частности, Луис Суарес.
Напомним, Месси объявил о желании покинуть Барселону после назначения Рональда Кумана на должность наставника. Главным претендентом на Лионеля является Манчестер Сити.
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