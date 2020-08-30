Серед гравців Барселони, які прибули на загальнокомандне тестування на наявність COVID-19, не виявилось Ліонеля Мессі, інформує Mundo Deportivo.

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Футболісти мали пройти медогляд з 8 до 12 ранку (кожен мав свій визначений час). Мессі повинен був прибути о 10:15, проте так і не з'явився на тренувальній базі клубу. Цікаво, що інші гравці, яким новий наставник Рональд Куман заявив про те, що не розраховує на них, все одно пройшли ПЛР-тестування, зокрема, Луїс Суарес.

Нагадаємо, Мессі оголосив про бажання покинути Барселону після призначення Рональда Кумана на посаду наставника. Головним претендентом на Ліонеля є Манчестер Сіті.

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