Артем Довбик впервые появился в стартовом составе Жироны. На острие атаки он заменил ветерана Стуани, не отмечавшегося два матча подряд. Виктор Цыганков – одна из "священных коров" Мичела. Оба провели хороший матч и отличились результативными действиями. Правда, самые высокие оценки не получили. Автор ассиста Довбик стал лишь шестым в команде по версии SofaScore (7), эксдинамовец – четвертый (7,2).

Ассист Довбика и гол Цыганкова в видеообзоре матча Гранада – Жирона – 2:4

Цыганки вместе с Савио чаще всего упоминаются в испанских СМИ и фанатских пабликах. Витя очаровал всех невероятным выстрелом в девятку. В онлайне издания AS писали об "ужасно высоком мастерстве". Marca же ограничилась короткой ремаркой "украинец зажег Гранаду настоящим голасо".

К слову, рупор мадридской печати поставил Цыганкову двойку. Самый высокий балл (3) достался герою вечера Савио, который оформил гол+пас и во многих эпизодах откровенно издевался над андалусийцами. Мигель Кинтана (Radio Marca) считает, что они могут стать лучшими вингерами Ла Лиги: "Много качества, таланта и удары".

В каталонской прессе Довбика называют опасным, а Витю – сияющим. "Украинец создавал опасность на протяжении всей игры. Его мощный удар после передачи Алейша Гарсии был лишь прелюдией случившегося позже", – описывает выступление Артема культовое издание Mundo Deportivo.

Цыганкова похвалили в Diario Sport: "Вдохновенный. Украинец сеял хаос с правого фланга. Открыл счет и мог оформить дубль, если бы не удивительное вмешательство Игнаси Микеля".

Lesportiu намекает, что Витя мог сделать больше: "Он сорвал паутину с ворот чуть ли не первым мячом, к которому коснулся. Украинец жизненно важен в игре Жироны, хотя и не был самым активным. В общем, он сыграл неплохо". Довбик даже чаще прикасался к мячу (30 раз), чем его соотечественник – 28. Однако автор программы Canvi de Joc не видит никакой проблемы. "Цыганков появляется тогда, когда мы этого не ожидаем. Это выделяет великого футболиста", – подчеркивает Арнау Мадриа.

GOLÀS!!!!!!! TSYGANKOV apareix quan menys ho esperavem. Una cosa que defineix a un gran futbolista. Soooom-hi#Girona — Arnau Madrià (@Arnau_Madria9) September 18, 2023

Довбик понравился движением на поле: "Один из главных героев. Классно действовал спиной к воротам. Команда его искала. Был ключевым в третьей голевой атаке, ассистировав Давиду Лопесу".

На сайте радиостанции Cadena SER Цыганкова сравнивают с Месси. Мол, украинец скопировал любимый удар легенды Барселоны. Журналист DAZN Алекс Луна шутит, что левая нога Виктора – дороже его дома".

La zurda de Taygankov vale más que mi casa. QUÉ GOLAZO. — Alex Luna (@alexlunafut) September 18, 2023

Обозреватель El Periodico Альберт Иссерн восхищается индивидуальным мастерством восьмерки "бело-красных": "Он настолько хорош, что ему не нужно быть готовым физически или ментально, чтобы делать разницу".

Сосио Жироны (официально зарегистрированный член клуба – прим.) повесил на Виктора астрономический ценник: "Он напоминает Месси в эпоху Гвардиолы. Невероятный чувак. 50% прав на этого парня стоят 100 миллионов".

Tsygankov parece Messi con Guardiola, es que es increíble lo de este tío. Que bueno es. El 50% de este tío vale 100M — raul (@_caraul03) September 18, 2023

После пяти стартовых туров Жирона находится в тройке лидеров. Так что местные болельщики уже начинают мечтать о сказке Лестера. Учитывая один из самых маленьких бюджетов в Примере (52 млн евро), Цыганков, Довбык и Ко действительно творят чудеса.

Жирона победила Гранаду в матче с 6 голами – тактический анализ игры Цыганкова и Довбика