Жирона подходила к выездной встрече против Гранады, не зная поражений в чемпионате. Подопечные Мичела после ничьей с Сосьедадом одержали три подряд победы, а в случае победы в Андалусии команда поднялась бы на третье место в таблице. Выполнение этой задачи тренерский штаб каталонцев доверил обоим своим украинцам – Цыганков и Довбик вышли в старте.

Решение оправдало себя максимально. Результат был сделан в первые полчаса – Жирона забила три гола, два из которых организовали наши земляки. Цыганков открыл счет на 22-й минуте шедевральным ударом с линии штрафной, попав в дальнюю девятку. Довбик же на 34-й ассистировал Лопесу, выполнив точную скидку вдоль ворот после подачи со стандарта.

Между этими эпизодами отличиться успел и Савио, который эффектно выстрелил с дистанции. Отдыхать команды отправились при счете 0:3 – после перерыва же игра несколько успокоилась, а Гранаде даже позволили забить гол. На 85-й минуте андалусийцы даже забили второй раз, что создало большое напряжение, однако Коуту смог добить "сарацин" уже на 89-й, установив окончательный счет. 2:4!

Цыганков провел на поле 68 минут, после чего уступил место для Порту. Статистика экс-динамовца не выглядит невероятной – украинец отдал 11 точных передач из 15-ти, выполнил 28 касаний мяча, однажды пошел в дриблинг 1-в-1 (успешно) и выиграл всего четыре единоборства из десяти. Кроме того, Виктор заработал на себе один фол.

Карта пасов достаточно неоднозначна. Вроде и имеем большой объем работы на чужой половине, а вроде и нет существенных продвижений для партнеров. Только одна из двух прогрессивных передач украинца оказалась точной.

Впрочем, надо понимать и задачи Цыганкова. Не Витя должен заниматься организацией атак на постоянной основе – Виктора больше используют для работы на чужой трети и во фланге. Это он должен открываться под проникающие пасы.

В этом плане к украинцу вопросов минимум. Кроме прекрасного исполнения в голевой атаке, Цыганков мог забивать в конце первого тайма, когда Мигель вывел экс-динамовца один на один. Наш земляк оббежал голкипера и пробил в пустые ворота, но в последний момент под мяч бросился защитник.

Украинец идеально поддерживал атаки рывками и фальш-рывками, держа защиту Гранады в постоянном напряжении. Кроме того, уже традиционно Цыганков помогал в черновой работе. Он не только дисциплинированно прикрывал зоны в позиционной обороне, но и выполнил два успешных отбора из трех попыток.

В общем, имеем типичную игру от Виктора в текущем сезоне. Был заметным, имел несколько моментов, демонстрировал высокий интеллект и динамику. В конце концов, забил важный гол. Молодец!

Довбык сыграл на три минуты дольше, но выделялся едва ли не больше Цыганкова. По передачам нападающий даже превзошел экс-динамовца (12 точных из 15-ти, один ассист). Впрочем, больше в глаза бросалась прекрасная позиционная работа.

Артем постоянно открывался за спинами соперников под пасы из глубины, причем рывки были очень своевременными. Он постоянно искал, как улучшить тактическую ситуацию для Жироны – например, в моменте с голом Савио стоит отметить смещение украинца на левый край штрафной. При желании вингер мог катить туда, ведь с нашим земляком никто не играл.

Умелые открывания и рывки помогли ассистировать Давиду Лопесу, пусть и на стандарте. Впрочем, были и серьезные минусы. Артему критически необходимо подтягиваться в борьбе, ведь статистика матча против Гранады не очень убедительна – всего 2 выигрышных единоборства на земле (в 7 эпизодах) и всего одна удачная верховая дуэль из четырех.

Это был первый матч Довбика, проведенный в основном составе. В целом игра Артема понравилась – он был очень активным (сделал аж 31 касание и провел 9 единоборств), а его успешные хайлайты в матче не стали следствием случайностей. Нападающий-новичок создает остроту системно, пользуясь своей скоростью и умением обыгрываться.

С другой стороны, в сборной Довбик тоже имел проблемы с ведением борьбы (зато классно работал на рывках и открываниях). То есть, проблема достаточно глубокая. Это надо исправлять.