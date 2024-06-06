Конфетка от Эриксена в видеообзоре матча Дания – Швеция – 2:1
06:00 - Читати українською
Дания обыграла Швецию (2:1) в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Дания – Швеция – 2:1
Голы: Хёйберг, 2, Эриксен, 86 – Исак, 9
Дания готовится к Евро-2024, а Швеция играет без какого-либо давления, ведь не завоевала путевку в Германию. Начало отчетного матча получилось богатым на события. Хёйберг на второй минуте открыл счет, а Исак сравнял на 9-й.
Холанд хет-триком разбил Косово, роскошный гол Эриксена принес Дании победу над Швецией
Героем встречи стал Кристиан Эриксен. Именно он ассистировал на старте игры Хёйбергу, а ближе к ее завершению вырвал для Дании победу, забив очень красивый гол ударом издали.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter