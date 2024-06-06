Товарищеские матчи

Дания – Швеция – 2:1

Голы: Хёйберг, 2, Эриксен, 86 – Исак, 9

Дания готовится к Евро-2024, а Швеция играет без какого-либо давления, ведь не завоевала путевку в Германию. Начало отчетного матча получилось богатым на события. Хёйберг на второй минуте открыл счет, а Исак сравнял на 9-й.

Холанд хет-триком разбил Косово, роскошный гол Эриксена принес Дании победу над Швецией

Героем встречи стал Кристиан Эриксен. Именно он ассистировал на старте игры Хёйбергу, а ближе к ее завершению вырвал для Дании победу, забив очень красивый гол ударом издали.