В понедельник, 18 сентября, Жирона обыграла на выезде Гранаду в матче 5 тура Ла Лиги (4:2). Смотрите видео голов и обзор результативных действий Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Чемпионат Испании, 5-й тур

Гранада – Жирона – 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 – Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

Украинский дуэт Жироны продолжает кошмарить соперников каталонской команды по Ла Лиге. В матче 5-го тура чемпионата Испании Артём Довбик и Виктор Цыганков впервые одновременно вышли в стартовом составе своей команды. Разумеется, они не имели права не оправдать доверие своего главного тренера Мичела.

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В итоге оба украинца внесли свои фамилии в итоговый протокол встречи: на 22-й минуте Цыганков красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной открыл счёт в матче, а на 34-й минуте Довбик помог своим партнёрам утроить преимущество своей команды – Артём оформил голевой пас на Давида Лопеса.

В конце концов, Жирона одолела Гранаду со счётом 4:2, а оба украинца были заменены в середине второго тайма. На 68-й минуте Цыганков уступил Порту место на поле, а Стуани заменил Довбика тремя минутами спустя.