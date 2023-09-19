Артем Довбик вперше з'явився у стартовому складі Жирони. На вістрі атаки він замінив ветерана Стуані, який не відзначався два матчі поспіль. Натомість Віктор Циганков – одна зі "священних корів" Мічела. Обоє провели хороший матч і відзначились результативними діями. Щоправда, найвищих оцінок не отримали. Автор асисту Довбик став лише шостим у команді за версією SofaScore (7), ексдинамівець з шедевральним голом – четвертий (7,2).

Асист Довбика і гол Циганкова у відеоогляді матчу Гранада – Жирона – 2:4

Циганков і Савіо найчастіше згадуються в іспанських ЗМІ. Вітя зачарував усіх неймовірним пострілом в дев'ятку. В онлайні видання AS писали про "страшенно високу майстерність". Marca ж обмежилась короткою ремаркою "українець запалив Гранаду справжнім голасо".

До слова, рупор мадридської преси поставив Циганкову двійку. Найвищий бал (3) дістався герою вечора Савіо, який оформив гол+пас і у багатьох епізодах відверто знущався з андалусійців. Мігель Кінтана (Radio Marca) вважає, що вони можуть стати найкращими вінгерами Ла Ліги: "Багато якості і таланту, а ще неймовірні удари".

У каталонській пресі Довбика називають небезпечним, а Вітю – сяючим. "Українець створював небезпеку протягом усієї гри. Його потужний удар після передачі Алейша Гарсії був лише прелюдією того, що сталося пізніше", – описує виступ Артема культове видання Mundo Deportivo.

Циганкова похвалили у Diario Sport: "Натхненний. Українець сіяв хаос з правого флангу. Відкрив рахунок і міг оформити дубль, якби не дивовижне втручання Ігнасі Мікеля".

Lesportiu натякає, що Вітя міг зробити більше: "Він зірвав павутину з воріт чи не першим м'ячем, до якого торкнувся. Українець життєво важливий у грі Жирони, хоча й не був найпомітнішим. Загалом він зіграв непогано". Довбик навіть частіше торкався м'яча (30 разів), ніж його співвітчизник – 28. Однак, автор програми Canvi de Joc не бачить жодної проблеми. "Циганков з'являється тоді, коли ми цього не очікуємо. Це виділяє великого футболіста", – підкреслює Арнау Мадріа.

GOLÀS!!!!!!! TSYGANKOV apareix quan menys ho esperavem. Una cosa que defineix a un gran futbolista. Soooom-hi#Girona — Arnau Madrià (@Arnau_Madria9) September 18, 2023

Довбик сподобався рухом на полі: "Один з головних героїв. Класно діяв спиною до воріт. Команда його шукала. Був ключовим у третій гольовій атаці, асистувавши Давіду Лопесу".

На сайті радіоcтанції Cadena SER Циганкова порівнюють з Мессі. Мовляв, українець скопіював улюблений удар легенди Барселони. Журналіст DAZN Алекс Луна жартує, що ліва нога Віктора – дорожча за його будинок".

La zurda de Taygankov vale más que mi casa. QUÉ GOLAZO. — Alex Luna (@alexlunafut) September 18, 2023

Оглядач El Periodico Альберт Ісерн захоплюється індивідуальною майстерністю вісімки "біло-червоних": "Він настільки хороший, що йому не потрібно бути готовим фізично чи ментально, аби робити різницю".

Сосіо Жирони (офіційно зареєстрований член клубу – прим.) повісив на Віктора астрономічний цінник: "Він нагадує Мессі в епоху Гвардіоли. Неймовірний чувак. 50% прав на цього хлопця коштують 100 мільйонів".

Tsygankov parece Messi con Guardiola, es que es increíble lo de este tío. Que bueno es. El 50% de este tío vale 100M — raul (@_caraul03) September 18, 2023

Після п'яти стартових турів Жирона перебуває у трійці лідерів. Тож місцеві уболівальники уже починають мріяти про казку Лестера. Враховуючи один з найменших бюджетів у Прімері (52 млн євро), Циганков, Довбик і Ко справді творять дива.

Жирона перемогла Гранаду в матчі з 6 голами – тактичний аналіз гри Циганкова і Довбика