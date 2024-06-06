"Не скажу, что предложение от Динамо стало неожиданностью для меня, ведь заинтересованность со стороны киевлян была и в предыдущие трансферные окна. Раньше не было конкретики, все на уровне слухов, а сейчас уже Динамо обратилось с конкретным предложением, и я очень рад присоединиться к киевскому клубу.

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Перед тем, как подписать контракт, взял на размышления четыре-пять дней. Была определенная ситуация с Шахтером, с Днепром-1 определенные вопросы необходимо было согласовать. В общем, многое нужно было обдумать, поэтому столько времени ушло.

Поскольку я знаком со многими динамовцами, то, думаю, много времени на адаптацию не понадобится. Выступал с ребятами в сборной, против них играл в чемпионате, вместе с Дубинчаком защищали цвета СК Днепр-1, поэтому, надеюсь, адаптируюсь быстро в коллективе.

С нетерпением жду матчей против Шахтера в составе Динамо. Игры против "горняков" всегда принципиальные, поскольку я являюсь воспитанником донецкого клуба. Мягко говоря, у меня не сложилось в Шахтере, и, выходя на поле теперь, я прилагаю максимум усилий, чтобы показать, как они ошиблись раньше", – цитирует Пихаленка официальный сайт Динамо.

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