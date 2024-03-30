“Игроки, которые будут бороться за ”Золотой мяч“ в ближайшие годы? Может возникнуть очень хорошее соперничество с такими игроками как Холанд, Мбаппе, Винисиус и многими другими молодыми.

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Я также думаю, что Ламин Ямал, который еще очень молод и сейчас играет за Барселону, сыграет заметную роль и будет бороться за награду в будущем. Конечно, за него будут бороться и другие. Появятся новые игроки, о которых мы не знаем, потому что всегда есть свежие имена. Я думаю, что это будет замечательная эпоха, которой можно наслаждаться", – приводит слова Месси Daily Mail.

Многих удивило отсутствие упоминания о Джуде Беллингеме, который считается едва ли не главным талантом поколения. В 2023 году "Золотой мяч" забрал Месси, а тройку лидеров дополнили Холанд и Мбаппе.

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