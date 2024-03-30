Ліонель Мессі поділився прогнозом, хто буде боротися за головну індивідуальну нагороду після завершення його ери.

"Гравці, які боротимуться за "Золотий м'яч" у найближчі роки? Може виникнути дуже гарне суперництво з такими гравцями як Холанд, Мбаппе, Вінісіус та багатьма іншими молодими.

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Я також думаю, що Ламін Ямал, який ще дуже молодий і зараз грає за Барселону, зіграє помітну роль та боротиметься за нагороду в майбутньому. Звичайно, за нього боротимуться й інші. З'являться нові гравці, про яких ми не знаємо, тому що завжди є свіжі імена. Я думаю, що це буде чудова епоха, якою можна насолоджуватися", – наводить слова Мессі Daily Mail.

Багатьох здивувала відсутність згадки про Джуда Беллінгема, який вважається ледь не головним талантом покоління. У 2023 році "Золотий м'яч" забрав Мессі, а трійку лідерів доповнили Холанд і Мбаппе.

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