Лионель Месси – один из лучших футболистов в истории, который отдал частичку магии и для Лиги чемпионов. Аргентинец отмечался в финале турнира, однако некоторые его шедевры настолько впечатляющие, что способны подвинуть с пьедестала мячи, которые приносили трофей.

Противостояние Реала и Барселоны – это всегда уникальные баталии, а в Лиге чемпионов – и подавно. Эти ожесточенные соперники демонстрируют вершину футбольного искусства, которая приковывает внимание футбольных поклонников по всему земному шару.

"Это было везение": подвиг голкипера, еврокубковая весна и одна из лучших историй Лиги чемпионов

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об Эль-Класико в рамках Лиги чемпионов, в котором был забит один из самых красивых голов в истории величественного турнира.

Европейская встреча

В сезоне ЛЧ 2010/2011 мадридский Реал во главе с Моуринью и Барселона с Гвардиолой на этапе группового отбора не испытали никаких трудностей. Каталонцы уверенно взяли первое место в квартете с Копенгагеном, Рубином и Панатинаикосом, а "сливочные" уверенно прошли Милан, Аякс и Осер.

Начало плей-офф благодаря жребию у Реала выдался более спокойным – Лион не смог навязать борьбу королевскому клубу. Зато Арсенал попил крови блаугранас, победив в первом матче. Каталонцы взяли реванш и забили на гол больше, благодаря чему отправились дальше.

Далее фортуна была благосклонна к обоим лагерям – Реал разнес Тоттенхэм (5:0 по итогу 2 матчей), а Барса поиздевалась над донецким Шахтером, отдав все, что "горняки" забили Роме – 6:1 в двух играх. В параллельном противостоянии Шальке устроил побоище Интера, с которым Моуринью еще в прошлом году выигрывал ЛЧ. Тогда португалец в полуфинале одолел Барсу и устроил знаменитый забег на Комп Ноу. Теперь судьба снова свела его с каталонцами Гвардиолы в полуфинале Лиги чемпионов. Интригу перед этой битвой подогревать не приходилось – она и так была раскалена до предела.

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Повышение ставок и магический Месси

27 апреля 2011 года. На трибунах Сантьяго Бернабеу нет свободных мест, а к телевизорам приковано внимание миллионов зрителей по всему миру. Реал против Барселоны, Моуринью против Гвардиолы, Роналду против Месси – ради таких зрелищ и существует футбол.

Жозе для укрепления обороны выпускает Пепе в опорную зону. Португалец хорошо выполнял свою работу и реализовал замысел Особого. Однако так было до 61-й минуты – Пепе уже в который раз в своей карьере увидел перед собой красную карточку за то, что едва не оторвал ногу Дани Алвесу. Команда Моуринью снова оказалась в меньшинстве против Барселоны в полуфинале ЛЧ. Но на этот раз каталонцы воспользовались своим шансом. Точнее, это сделал Месси.

Сначала Лео откликнулся на прострел, опередил Рамоса и загнал мяч между ног Касильясу. А через несколько минут он сотворил шедевр, который не нуждается в словах. Им просто нужно наслаждаться. На родине Месси в этом голе увидели тень забега Марадоны против Англии, когда Диего обыграл половину команды соперника.

Год назад Моуринью должен был удержать счет на Камп Ноу, но на этот раз ему нужно было отыграться с домашних 0:2. Сверхзадача, которая может быть неподъемной даже для королевского клуба. Первый тайм снова прошел без голов, а на старте второго Педро и вовсе "убил" надежды поклонников Реала. Марсело сравнял счет, но не возродил интригу. Противодействия магии Месси у Реала не нашлось.

И да, эта страница сказочной карьеры Месси имела хэппи-энд: в финале ЛЧ он забьет свой гол и поможет каталонцам победить Манчестер Юнайтед в битве за ушастый кубок Лиги чемпионов.