Лионель Месси сделал еще один шаг к званию главного гвардейца в истории Барселоны.

Матч против Алавеса стал для аргентинца 505-ым в футболке каталонского клуба, сообщает Gracenote Live.

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Ранее лидерство единолично удерживал Хави. В топ-5 также входят Иньеста (442), Бускетс (399) и Пуйоль (392). В следующем туре Примеры Барселона будет принимать Кадис (21 февраля) – Месси должен обновить рекорд, а Бускетс праздновать юбилей.

Напомним, что Лео дебютировал за первую команду "блаугранас" 16 октября 2004 года. В рамках Примеры аргентинец отличился 457 голами и 200 ассистами.

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