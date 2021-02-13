Ліонель Мессі зробив ще один крок до звання головного гвардійця в історії Барселони.

Матч проти Алавеса став для аргентинця 505-м у футболці каталонського клубу, повідомляє Gracenote Live.

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Раніше лідерство одноосібно утримував Хаві. В топ-5 також входять Іньєста (442), Бускетс (399) та Пуйоль (392). У наступному турі Прімери Барселона прийматиме Кадіс (21 лютого) – Мессі повинен оновити рекорд, а Бускетс святкувати ювілей.

Нагадаємо, що Лео дебютував за першу команду "блаугранас" 16 жовтня 2004 року. В рамках Прімери аргентинець відзначився 457 голами та 200 асистами.

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