Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS) опубликовала список игроков, которые отличились наибольшим количеством голов за свои клубы.

Легендарному Пеле пришлось уступить лидерство своему соотечественнику – Ромарио. Экс-форвард Барселоны наколотил 689 мячей, а Король остановился на отметке 684-х.

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Криштиану Роналду с 661 голом занимает третье место и до завершения карьеры вполне может рассчитывать на вершину таблицы. Лионель Месси (651) замкнул топ-5, уступив Йозефу Бицану (656).

Нашлось место и нескольким неожиданностям. Джимми Джонс и Джо Бембрик почти никому не известны за пределами Британии, но их подвиги в чемпионате Северной Ирландии позволили занять седьмую и восьмую строчку соответственно.

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