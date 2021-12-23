Нападающий ПСЖ в сезоне 2021/22 еще не забивал в выездных матчах за клуб. Это второй подобный случай в феноменальной карьере аргентинца.

Месси провел за парижскую команду уже 8 выездных поединков в текущем сезоне и не отличился ни в одном из них. Это повторение личного антирекорда 34-летнего аргентинца, сообщает Stats Foot.

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Единственный случай, когда Лионель так долго не забивал на стадионах соперников в официальных матчах за клуб, был зафиксирован в 2007 году. Тогда "сухая" выездная серия нападающего Барселоны продолжалась с октября 2006-го по март 2007-го.

Всего в 11-ти матчах чемпионата Франции Месси забил 1 гол и отдал 4 ассиста. В Лиге чемпионов дела экс-капитана Барсы обстоят лучше – 5 результативных ударов (все – в домашних матчах).

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