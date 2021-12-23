Нападник ПСЖ у сезоні 2021/22 ще не забивав у виїзних матчах за клуб. Це другий подібний випадок у феноменальній кар'єрі аргентинця.

Мессі провів за паризьку команду вже 8 виїзних поєдинків у поточному сезоні та не відзначився голом у жодному з них. Це повторення особистого антирекорду 34-річного аргентинця, повідомляє Stats Foot.

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Єдиний випадок, коли Ліонель так довго не забивав на стадіонах суперників в офіційних матчах за клуб, був зафіксований у 2007 році. Тоді "суха" виїзна серія нападника Барселони тривала з жовтня 2006-го по березень 2007-го.

Загалом в 11-ти матчах чемпіонату Франції Мессі забив 1 гол і віддав 4 асисти. У Лізі чемпіонів справи екс-капітана Барси йдуть краще – 5 результативних ударів (усі – в домашніх матчах).

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