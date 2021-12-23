Лорьян – ПСЖ – 1:1

Голы: Монкодуа, 40 – Икарди, 90+1

Удаление: Рамос, 86 (ПСЖ)

В течение матча 34-летний Лионель совершил 13 попыток дриблинга. Успешными стали 11 – рекорд сезона 2021/22 в топ-чемпионатах Европы. Еще ни один игрок не смог столько раз обыграть соперников в течение одного поединка, сообщает Sofa Score.

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Однако это не спасло команду Почеттино от потери очков в противостоянии с предпоследней команде чемпионата. Лишь в компенсированное время гол Мауро Икарди помог ПСЖ избежать поражения, а незадолго до этого Серхио Рамос получил дебютное удаление в футболке французского клуба.

Несмотря на осечку, ПСЖ ушел на зимнюю паузу уверенным лидером турнирной таблицы. Столичная команда опережает Ниццу на 13 баллов. Что касается Месси, то аргентинец в 11-ти матчах чемпионата забил 1 гол. В Лиге чемпионов дела экс-капитана Барселоны обстоят лучше – 5 результативных ударов.