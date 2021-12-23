ПСЖ потерял очки с удалением Рамоса и одиноким Месси, спасение Марселя, Монако дожал Ренн: Лига 1
В среду одновременно прошли поединки 19-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 19-й тур
Бордо – Лилль – 2:3
Голы: Элис, 18, 45 – Андре, 33, Йылмаз, 77 (пен.), Девид, 84
Лион – Метц – 1:1
Голы: Лукеба, 56 – Траоре, 59
Лорьян – ПСЖ – 1:1
Голы: Монкодуа, 40 – Икарди, 90+1
Удаление: Рамос, 86 (ПСЖ)
Марсель – Реймс – 1:1
Голы: Пайе, 90+7 (пен.) – Экитике, 75
Удаление: Дьенг, 85 – Гравион, 90+6
Монако – Ренн – 2:1
Голы: Бен-Йеддер, 35, Фолланд, 72 – Террье, 16
Монпелье – Анже – 4:1
Голы: Саванье, 14, Козза, 30, Ристич, 51, Мавидиди, 76 – Перейра, 45+1
Ницца – Ланс – 2:1
Голы: Лемина, 63, Клюйверт, 79 – Калимуэндо, 30
Сент-Этьен – Нант – 0:1
Гол: Коло Муани, 83
Труа – Брест – 1:1
Голы: Рами, 80 – Онора, 5
Бордо дважды имел преимущество над Лиллем, однако чемпион оформил красивый камбек со счетом 3:2. Лион и Метц расписали ничью, обменявшись голами в середине второго тайма.
Мбаппе получил символический подарок от игроков ПСЖ – на празднике не заметили Месси и Неймара
ПСЖ гостил у Лорьяна без травмированного Неймара и дисквалифицированного Мбаппе. Одинокий Месси не смог отличиться результативными действиями, а Рамос попал в протокол только благодаря удалению – испанец умудрился выйти на второй тайм и получить две желтые. Спасателем столичных богачей оказался Икарди, в компенсированное время вырвавший хотя бы очко.
Марсель потерял очки и пустил на второе место Ниццу, разобравшуюся с Лансом. Монако решил повторить достижение "орлят" – пропустил первым, но выиграл со счетом 2:1.
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