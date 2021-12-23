Лига 1, 19-й тур

Бордо – Лилль – 2:3

Голы: Элис, 18, 45 – Андре, 33, Йылмаз, 77 (пен.), Девид, 84

Лион – Метц – 1:1

Голы: Лукеба, 56 – Траоре, 59

Лорьян – ПСЖ – 1:1

Голы: Монкодуа, 40 – Икарди, 90+1

Удаление: Рамос, 86 (ПСЖ)

Марсель – Реймс – 1:1

Голы: Пайе, 90+7 (пен.) – Экитике, 75

Удаление: Дьенг, 85 – Гравион, 90+6

Монако – Ренн – 2:1

Голы: Бен-Йеддер, 35, Фолланд, 72 – Террье, 16

Монпелье – Анже – 4:1

Голы: Саванье, 14, Козза, 30, Ристич, 51, Мавидиди, 76 – Перейра, 45+1

Ницца – Ланс – 2:1

Голы: Лемина, 63, Клюйверт, 79 – Калимуэндо, 30

Сент-Этьен – Нант – 0:1

Гол: Коло Муани, 83

Труа – Брест – 1:1

Голы: Рами, 80 – Онора, 5

Бордо дважды имел преимущество над Лиллем, однако чемпион оформил красивый камбек со счетом 3:2. Лион и Метц расписали ничью, обменявшись голами в середине второго тайма.

Мбаппе получил символический подарок от игроков ПСЖ – на празднике не заметили Месси и Неймара

ПСЖ гостил у Лорьяна без травмированного Неймара и дисквалифицированного Мбаппе. Одинокий Месси не смог отличиться результативными действиями, а Рамос попал в протокол только благодаря удалению – испанец умудрился выйти на второй тайм и получить две желтые. Спасателем столичных богачей оказался Икарди, в компенсированное время вырвавший хотя бы очко.

Марсель потерял очки и пустил на второе место Ниццу, разобравшуюся с Лансом. Монако решил повторить достижение "орлят" – пропустил первым, но выиграл со счетом 2:1.

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