Переход Лионеля Месси в Интер Майами положительно повлиял на всю американскую лигу.

Летом 2023 года звездный аргентинец перебрался из Франции в МЛС. Пребывание Лионеля Месси в Интере Майами повлияло положительно на общее финансовое положение всей лиги.

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Согласно подсчетам Sportico, доходы клубов лиги за последний год выросли на 27% – до примерно 2 миллиардов долларов. Это связано с увеличением количества матчи, появлением нового клуба Сент-Луис Сити, и, конечно, переходом Лионеля Месси.

Интер Майами получил доход в размере 127 миллионов долларов. Год назад фиксировалась гораздо меньшая сумма – 55 млн. Прогнозируется, что в новом сезоне клуб Месси заработает около 200 млн. Также, стоимость Интера Майами за год выросла на 74%. Сейчас клуб оценивается в 1,02 млрд долларов.

В МЛС есть только четыре клуба стоимостью более миллиарда - Лос-Анджелес (1,15 млрд), Атланта Юнайтед (1,05 млрд) и Лос-Анджелес Гэлакси (1 млрд).

Напомним, что за Интер Майами выступает также украинский защитник Сергей Кривцов.

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