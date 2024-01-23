Интер Майами Сергея Кривцова и легенд Барселоны очень тяжело "вкатывается" в 2024 год.

Товарищеский матч

Даллас – Интер Майами – 1:0

Гол: Х. Феррейра, 3

После нулевой ничьей со сборной Сальвадора звездный Интер Майами не смог забить и Далласу. В этот раз все завершилось минимальным поражением. Уже на 3-й минуте Феррейра "просочился" между защитниками Интера и низом пробил из-под Кривцова.

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Майами так и не ответил до финального свистка. Особенно старался Луис Суарес, но 36-летний уругваец пока не отрегулировал прицел. Вместе с Месси они покинули поле на 64-й минуте. Кривцов и Жорди Альба были единственными полевыми игроками Интера, проведшими весь матч.

Далее у флоридцев спарринги с двумя саудовскими грандами – Аль-Хилялем (29 января) и Аль-Насром Криштиану Роналду (1 февраля). Первый официальный матч сезона-2024 Интер Майами проведет 22 февраля. Соперником станет Реал Солт-Лейк.

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