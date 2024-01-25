Перехід Ліонеля Мессі в Інтер Маямі позитивно вплинув на всю американську лігу.

Влітку 2023 року зірковий аргентинець перебрався з Франції в МЛС. Перебування Ліонеля Мессі в Інтері Маямі вплинуло позитивно на загальне фінансове становище всієї ліги.

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Згідно з підрахунками Sportico, доходи клубів ліги за останній рік зросли на 27% – до приблизно 2 мільярдів доларів. Це пов'язано зі збільшенням кількості матчі, появою нового клубу Сент-Луїс Сіті, і, звісно, переходом Ліонеля Мессі.

Інтер Маямі отримав дохід у розмірі 127 мільйонів доларів. Рік тому фіксувалася набагато менша сума – 55 млн. Прогнозується, що в новому сезоні клуб Мессі заробить близько 200 млн. Також, вартість Інтера Маямі за рік виросла на 74%. Наразі клуб оцінюється в 1,02 млрд доларів.

В МЛС є лише чотири клуби вартістю понад мільярд – Лос-Анджелес (1,15 млрд), Атланта Юнайтед (1,05 млрд) і Лос-Анджелес Гелаксі (1 млрд).

Нагадаємо, що за Інтер Маямі виступає також український захисник Сергій Кривцов.

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