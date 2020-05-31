Месси: У многих из нас нет понимания, каким будет мир после коронавируса

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями о сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса.

"У многих из нас нет понимания, каким будет мир после всего этого. Кроме самоизоляции и ситуации, которая застала нас врасплох, многим людям было действительно трудно, потому что эта ситуация повлияла на них. Я имею в виду людей, которые потеряли родственников и друзей и даже едва смогли попрощаться с ними.

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Я думаю, что в этом кризисе было много негативных вещей, но не может быть ничего хуже, чем потерять людей, которых ты любишь больше всего, что вызывает у меня огромное разочарование и кажется мне наиболее несправедливым.

Футбол уже никогда не будет прежним, но и не только он. Думаю, что и вся жизнь уже не будет той, к которой мы привыкли", – цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой El Pais Semanal.

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