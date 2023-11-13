Аргентинця визнали гравцем року в Інтері Маямі, інформує офіційний сайт клубу.

Мессі показав свій восьмий "Золотий м'яч" фанатам Інтера Маямі – команда "віддячила" поразкою в останньому матчі року

Мессі приєднався до флоридців у липні на правах вільного агента. Чемпіон світу встиг провести 14 матчів, у яких оформив 11 голів та 5 асистів. Щоправда, це були здебільшого кубкові турніри, а в рамках МЛС Інтер не зміг пробитися до стадії плей-офф. У 2022-му нагороду гравця року забрав інший аргентинець – Гонсало Ігуаїн.

Нагадаємо, нещодавно Мессі завоював восьмий "Золотий м'яч" і покращив власний рекорд. Контракт нападника з Інтером розрахований до кінця 2025 року.

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