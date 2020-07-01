Месси попадает в тройку претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

Обладатель самой престижной индивидуальной награды 2019 года не является фаворитом на этот трофей в нынешнем сезоне.

Авторитетное издание Goal обнародовало свой рейтинг лучших игроков, претендующих на награду "Золотой мяч-2020". Стоит отметить, что в первую тройку списка портала не попал звездный форвард Барселоны Лионель Месси, который является рекордсменом по количеству этих наград (6).

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1 (1). Роберт Левандовски (Бавария)

2 (4). Криштиану Роналду (Ювентус)

3 (2). Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

4 (3). Лионель Месси (Барселона)

5 (5). Томас Мюллер (Бавария)

6 (8). Карим Бензема (Реал)

7 (6). Неймар (ПСЖ)

8 (7). Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)

9 (9). Килиан Мбаппе (ПСЖ)

10 (10). Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)

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