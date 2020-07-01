Месси попадает в тройку претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

Обладатель самой престижной индивидуальной награды 2019 года не является фаворитом на этот трофей в нынешнем сезоне.
Авторитетное издание Goal обнародовало свой рейтинг лучших игроков, претендующих на награду "Золотой мяч-2020". Стоит отметить, что в первую тройку списка портала не попал звездный форвард Барселоны Лионель Месси, который является рекордсменом по количеству этих наград (6).
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1 (1). Роберт Левандовски (Бавария)
2 (4). Криштиану Роналду (Ювентус)
3 (2). Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
4 (3). Лионель Месси (Барселона)
5 (5). Томас Мюллер (Бавария)
6 (8). Карим Бензема (Реал)
7 (6). Неймар (ПСЖ)
8 (7). Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)
9 (9). Килиан Мбаппе (ПСЖ)
10 (10). Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)
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