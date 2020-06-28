"Шевченко и Оуэн не лучше Тотти": Кьеллини поражен отсутствием "Золотого мяча" у легенды Ромы

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини отдал должное своему давнему товарищу по сборной Италии – экс-офрварду Ромы Франческо Тотти.

"Я играл вместе с Франческо Тотти, но мы почти всегда были соперниками. Я видел его в нескольких играх сборной Италии перед чемпионатом мира 2006 года, но затем он покинул команду. Франческо был действительно велик, и жаль, что мы не увидели, как он играет на других грандиозных сценах, но романтично, что он посвятил всю свою жизнь Роме.

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Он выиграл гораздо меньше, чем мог бы, он должен был стать обладателем "Золотого мяча", возможно, Тотти лишил себя того элемента роста, который приходит от изменений. Однако, все, кто думает, что это решение принесло удовольствие, ничего не знает. Это был чисто выбор любви. Тотти действительно мог выиграть "Золотой мяч" до гегемонии "инопланетян" Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Они дали этот трофей таким игрокам, как Шевченко и Оуэн. Они замечательные, но, безусловно, не лучше Тотти", – приводит отрывок из автобиографии Кьеллини Football Italia.

Напомним, Майкл Оуэн получил главную индивидуальную награду в 2001-м, а Андрею Шевченко она подчинилась через три года.

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