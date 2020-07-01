Мессі не потрапляє у трійку претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal

Володар найпрестижнішої індивідуальної нагороди 2019 року не є фаворитом на цей трофей у нинішньому сезоні.
Авторитетне видання Goal оприлюднило свій рейтинг найкращих гравців, які претендують на нагороду "Золотий м'яч-2020". Варто відзначити, що до першої трійки списку порталу не потрапив зірковий форвард Барселони Ліонель Мессі, який є рекордсменом за кількістю цих нагород (6).
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1 (1). Роберт Лєвандовскі (Баварія)
2 (4). Кріштіану Роналду (Ювентус)
3 (2). Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
4 (3). Ліонель Мессі (Барселона)
5 (5). Томас Мюллєр (Баварія)
6 (8). Карім Бензема (Реал)
7 (6). Неймар (ПСЖ)
8 (7.). Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд)
9 (9). Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
10 (10). Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд)
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