Мессі не потрапляє у трійку претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal

Володар найпрестижнішої індивідуальної нагороди 2019 року не є фаворитом на цей трофей у нинішньому сезоні.

Авторитетне видання Goal оприлюднило свій рейтинг найкращих гравців, які претендують на нагороду "Золотий м'яч-2020". Варто відзначити, що до першої трійки списку порталу не потрапив зірковий форвард Барселони Ліонель Мессі, який є рекордсменом за кількістю цих нагород (6).

"Шевченко і Оуен не кращі за Тотті": К'єлліні вражений відсутністю "Золотого м'яча" у легенди Роми

1 (1). Роберт Лєвандовскі (Баварія)

2 (4). Кріштіану Роналду (Ювентус)

3 (2). Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

4 (3). Ліонель Мессі (Барселона)

5 (5). Томас Мюллєр (Баварія)

6 (8). Карім Бензема (Реал)

7 (6). Неймар (ПСЖ)

8 (7.). Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд)

9 (9). Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

10 (10). Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд)

Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ