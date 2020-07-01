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Мессі не потрапляє у трійку претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal

1 липня 00:25 - Читать на русском
Мессі не потрапляє у трійку претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal
Ліонель Мессі / Фото AP

Володар найпрестижнішої індивідуальної нагороди 2019 року не є фаворитом на цей трофей у нинішньому сезоні.

Авторитетне видання Goal оприлюднило свій рейтинг найкращих гравців, які претендують на нагороду "Золотий м'яч-2020". Варто відзначити, що до першої трійки списку порталу не потрапив зірковий форвард Барселони Ліонель Мессі, який є рекордсменом за кількістю цих нагород (6).

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1 (1). Роберт Лєвандовскі (Баварія)

2 (4). Кріштіану Роналду (Ювентус)

3 (2). Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

4 (3). Ліонель Мессі (Барселона)

5 (5). Томас Мюллєр (Баварія)

6 (8). Карім Бензема (Реал)

7 (6). Неймар (ПСЖ)

8 (7.). Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд)

9 (9). Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

10 (10). Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд)

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Теги
Світ Ліонель Ліонель Мессі Кріштіану Кріштіану Роналду Роберт Роберт Лєвандовскі Кевін Кевін де Брюйне Золотий м'яч
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