Накануне аргентинец прибыл в Джидду. В столице Саудовской Аравии запланированы мероприятия, на которых Месси представят как туристического амбассадора страны, сообщает Arab News.

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Саудовская Аравия вкладывает большие деньги, чтобы создать имидж туристической страны. В последние годы там проходит немало топовых спортивных событий. В частности, этап Формулы 1, статусные боксерские поединки и розыгрыш Суперкубка Испании.

Следует заметить, что перед Месси предложение стать лицом рекламной кампании Саудовской Аравии получал Криштиану Роналду, но он отказался. По информации СМИ, португальцу предлагали за эти услуги 6 млн евро в год.