Напередодні аргентинець прибув до Джидди. В столиці Саудівської Аравії заплановані заходи, на яких Мессі презентують як туристичного амбасадора країни, повідомляє Arab News.

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Саудівська Аравія вкладає великі гроші, аби створити собі імідж туристичної країни. Останніми роками там відбувається чимало топових спортивних подій. Зокрема, етап Формули 1, статусні боксерські поєдинки та розіграш Суперкубка Іспанії.

Варто зауважити, що перед Мессі пропозицію стати обличчям рекламної кампанії Саудівської Аравії отримував Кріштіану Роналду, але він відмовився. За інформацією ЗМІ, португальцю пропонували за ці послуги 6 млн євро на рік.