"Я был только на части тренировки, после этого у меня была встреча, поэтому я не видел, что именно произошло.

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Если бы произошло что-то серьезное, все были бы ошеломлены. Но все были в порядке, поэтому думаю, что ничего страшного не произошло", – поделился Мартино в комментарии USA Today.

Отметим, что Лео на тренировке подвернул ногу, после чего заметно заковылял. Поединок против Филадельфии Юнион в рамках полуфинала Кубка лиг состоится 16 августа, начало в 02:00.

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