Звездный испанец в межсезонье подыскивал новый клуб, поскольку в свои 39 лет хочет продолжать выступать.

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Как сообщает пресс-служба Эмирейтс Клаб, Андрес Иньеста официально присоединился к команде. Ранее была информация, что полузащитник подпишет контракт по схеме 1+1. Презентация испанца запланирована на 9 августа.

В прошлом сезоне Иньеста выступал за японский Виссел Кобе. Летом легенда Барселоны стал свободным агентом. Пресса активно отправляла Иньесту к Лионелю Месси в Интер Майами.

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