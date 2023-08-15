Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно розповів про неприємний епізод, який трапився на передматчевому тренуванні.

"Я був лише на частині тренування, після цього у мене була зустріч, тому я не бачив, що саме відбулося.

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Якби сталося щось серйозне, усі були б приголомшені. Але усі були в порядку, тому думаю, що нічого страшного не сталося", – поділився Мартіно в коментарі USA Today.

Відзначимо, що Лео на тренуванні підвернув ногу, після чого помітно зашкутильгав. Півфінальний поєдинок проти Філадельфії Юніон відбудеться 16 серпня, початок о 02:00.

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