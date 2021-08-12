Лионель Месси не собирается отказывать себе в комфорте после переезда во Францию.

Новичок ПСЖ вместе с женой и тремя детьми остановились в отеле Le Royal Monceau, который расположен в самом центре Парижа, сообщает The Sun со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Стоимость номера Лео составляет астрономические 20 тысяч евро за одну ночь. На территории отеля есть огромный бассейн, кинотетатр и 6 фешенебельных ресторанов. Именно здесь останавливался Неймар после своего рекордного перехода в 2017 году. Также отель имел честь принимать Уинстона Черчилля, Уолта Диснея и Роберта Де Ниро.

Напомним, что Месси согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. В Париже форвард будет зарабатывать около 40 млн евро в год.

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