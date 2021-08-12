Ліонель Мессі не збирається відмовляти собі у комфорті після переїзду до Франції.

Новачок ПСЖ разом з дружиною та трьома дітьми зупинилися в готелі Le Royal Monceau, який розташований у самісінькому центрі Парижа, інформує The Sun з посиланням на Mundo Deportivo.

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Вартість номера Лео складає астрономічні 20 тисяч євро за одну ніч. На території готелю є величезний басейн, кінотетатр та 6 фешенебельних ресторанів. Саме тут зупинявся Неймар після свого рекордного переходу у 2017 році. Також готель мав честь приймати Вінстона Черчілля, Волта Діснея та Роберта Де Ніро.

Нагадаємо, що Мессі погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. У Парижі форвард зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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