Приезд Лионеля Месси доводит до экстаза фанатов с любого уголка мира.

На этот раз повезло Парагваю, который принимал сборную Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира.

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После финального свистка на поле выбежала группа местных болельщиков, которые по очереди начали фотографироваться с Месси. Звездный гость был не в лучшем настроении, поскольку поединок завершился нулевой ничьей. Впрочем, это вообще не беспокоило охотников за селфи – они получили желаемое и с улыбками на лицах покинули поле.

Добавим, что в следующем туре отбора Аргентина дома будет принимать принципиального соперника – уругвайцев.

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